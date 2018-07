Todo este asunto de no dejar propinas me da la misma vergüenza que siento cada vez que veo la escena de apertura de Perros de Reserva. No sólo se deja propina porque es lo correcto, dejas propina por el servicio y la experiencia, al menos en principio. No sólo porque pienses que tomar la orden de las personas y llevar los platos de la cocina a su mesa es fácil (lo cual, por cierto, no es así) significa que no dejarás propina.