¿Tenés algún tipo de relación con ellos?

A: Tengo una relación muy cercana, aunque no estoy subiendo contenido muy periódicamente al canal porque tengo que hacer otras cosas que me pueden demandar mis responsabilidades diarias. Pero de igual forma siempre los tengo presentes, tengo seguidores de hace años y hablo seguido con ellos. Y a veces me llegan emails de ellos o comentarios que me llenan el alma. Muchas personas me cuentan lo bien que les hacen mis videos y cuanto les sirven. Cada email que recibo de ese tipo me hace sentir en casa con mis seguidores o como yo les digo "mi muchachada".