El emoji que más me molesta es el del pulgar para arriba porque mi papá lo usa todo el tiempo, me desespera. El que más uso es el de la cara con "zzz" arriba porque me encanta dormir. Así le aviso a la gente con la que converso cuando lo voy a hacer, para que no esperen mis respuestas. Me encantaría que agregaran uno que simule ser un té porque sólo hay una taza de café y no es lo mismo.