Informar del fallecimiento a amigos y familiares

Las llamadas a la familia, amigos y conocidos de la persona que falleció deben suceder a los pocos días de la muerte, y hay que organizar un funeral, dice Shaw. Puede resultar catártico escribir un obituario, y distribuirlo puede ayudar con parte del duro trabajo de difundir la triste noticia, dice Scott Smith, autor de When Someone Dies: The Practical Guide to the Logistics of Death [Cuando alguien muere: la guía práctica para la logística de la muerte]. Sin embargo, el obituario no es indispensable, y ciertamente no es necesario pagar para que sea publicado en un periódico.