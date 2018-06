Los abogados del estado intentaron paliar el aspecto racial del caso alegando que no se trataba tanto de un crimen cometido en un matrimonio interracial, sino simplemente en un matrimonio en general, y que Thomas, al margen de su enfermedad mental, no fue capaz de aceptar que su mujer, Laura, le hubiera abandonado y se hubiera ido con otro hombre. "Un hombre negro mató a una mujer blanca, pero ese no es en absoluto el quid de la cuestión", dijo Fredericka Sargent, de la Fiscalía. "El señor Thomas mató a su esposa porque se negó a volver con él. No tenía nada que ver con la raza de ninguno de ellos ni con la de nadie más. Aquí estamos hablando de venganza y obsesión".