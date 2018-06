¿Siempre creaste tus fotos pensándolas para Instagram? ¿Crees que influye en la manera en la que piensas tus fotos, saber que su destino es ese?

Como destino de mis fotos, Instagram no me molesta en absoluto. Pero creo que influye inevitablemente. Mientras hago lo que me gusta hacer, las redes sociales y el éxito ofrecen algo embriagador. Y esto, en cierta forma, puede hacer que quieras complacer y llegar a más y más personas. Pero lo que en verdad me motiva es que mis fotos hablen de los sentimientos de las personas que las miran. Especialmente, si estas personas sufren mentalmente y les hace bien ver una imagen que expresa lo que sienten. Vuelvo al tema de la adolescencia, pero creo que es realmente el período más decisivo de la vida porque si es una mala experiencia puedes salir completamente destruido y todo lo que viene después puede ser realmente difícil o insuperable. Me siento realmente una sobreviviente de esa etapa. Y que muchos jóvenes me escriban para decirme que mis fotos los conmueven y les hacen bien, esa es una gran recompensa para mí.