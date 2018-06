Desde ese entonces, los maestros nos hablaban sobre las consecuencias del tabaquismo, pero nadie hacía mucho caso. En la prepa muchos justificaban su adicción a la nicotina porque según ellos los relajaba. En la universidad ya eran varios los que no podían abandonar su consumo y nos invitaban a no probarlo: "no empieces a fumar, es bien difícil dejarla, yo lo he intentado varias veces".