"Tomar el atajo para realizar el ASC en pacientes legalmente muertos simplemente porque evita todas las pruebas con animales, publicaciones de revistas médicas, debates sobre ética médica, etc. es la forma más rápida de matar las posibilidades de que el ASC sea ampliamente aceptado", me dijo Hayworth. "Si tomas ese atajo y comienzas a ofrecer el ASC prematuramente, entonces puedes ser responsable de miles de vidas perdidas. No lo hagas. No intentes hacer una evaluación final sobre el proceso estándar de desarrollo de procedimientos médicos o los debates sobre ética médica".