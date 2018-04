Cuando pasé de sentir un amor no correspondido por Alex a una obsesión total hace un par de años, yo estaba viendo a una terapeuta por agorafobia y pánico generalizado. Pero en vez de usar mi tiempo para hablar de no ser capaz de caminar por la calle, o no poder salir de mi cama, o seguir viviendo con mis padres, transformaba cada sesión en una fantasía de una hora. Me recostaba sobre mi espalda, veía el techo y empezaba a hablar de Alex: lo que él podría estar pensando y sintiendo, y por qué él no me amaba como yo a él. A veces decía mentiras: inventaba que me decía cosas dulces o que me daba razones para tener esperanza. A veces me sentía demasiado irritable y avergonzada como para mencionarlo, así que hablaba de otros chicos que creía que también me rechazaban y mi terapeuta decía, "Kitty, ¡no puedo seguirte la corriente!". En ese momento sentía que mi vida estaba bastante jodida.