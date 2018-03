Fue cuando me senté con un ergonomista que me di cuenta que mi trabajo era demasiado estresante para mi cuerpo. Pesar masa es un trabajo intenso, pero puedes comprar una máquina que te ayuda y que no afecta la calidad de la masa. También ayuda el tener un contenedor más pequeño para los productos secos, así no tienes que levantar tantas cosas pesadas.