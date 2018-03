Cuando me diagnosticaron reflujo gastroesofágico, inmediatamente me recetaron inhibidores de la bomba de protones (IBP), me dieron una lista de alimentos que "debía" evitar y me enviaron a casa. El reflujo gastroesofágico, o ERGE, es extremadamente común y muchos lo tratan con medicamentos. No fue hasta que traté de dejar mis medicamentos que me di cuenta de que vivir con reflujo es más complicado que simplemente tomar una píldora. Existe evidencia contradictoria y preocupante sobre la eficacia y la inocuidad del uso de IBP a largo plazo, por lo que decidí dejarlos. Para esto, tendría que hacer algunos cambios en mi estilo de vida. Hay personas para las cuales la medicación es la mejor opción, pero mi caso no era grave y quería ver si podía prescindir de ella. Tenía la lista de lo que el doctor me dijo que hiciera, y a continuación les doy algunos de los remedios contra el reflujo que he descubierto por mi cuenta, para facilitarles la vida. (Y no, el vinagre de sidra de manzana no está en la lista).