¿Cómo se comparan el concepto inicial y el trabajo artístico de los Stormtroopers con lo que apareció en pantalla?

Bray: Los diseños originales de Ralph McQuarrie eran bastante retro. Hubo un poco de evolución — incluso en la película original de Star Wars—, pero la mercancía más reciente está volviendo a los diseños originales. Podrás ver elementos en los nuevos proyectos de Star Wars con diseños que los originales no usaron. En Star Wars Rebels, hay una nueva clase de conductores imperiales que manejan los troop transports y caminadores estilizados. Esos son diseños originales de McQuarrie. En Rogue One, los Death Troopers no son una copia exacta de McQuarrie, pero están basados en sus ideas originales: una combinación de sus primeros borradores de los Stormtroopers y de Darth Vader que no fueron usadas.