Y por último, tengo una reunión por Skype con una agencia de relaciones públicas que me promete una promoción de The Shed ene el diario The Mail Online con una inauguración ambientada en Batman y la aparición de la presentadora de televisión Lizzie Cundy. El representante me dice que "obviamente, soy bastante guay", lo que me halaga, pero le respondo que por el momento prefiero ocuparme yo mismo de la promoción del restaurante.