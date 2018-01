Nietzche, por su parte, no predica ideas que puedan calificarse como distintas. Claro, teniendo en mente que se trata de una obra filosófica y no de una literaria. El alemán, profetiza el nihilismo, un profeta que además de acertado, es preciso al criticar situaciones sociales que nos envuelven todos los días. Sin embargo, su nihilismo tiene muchos matices que no tiene sentido discutir aquí, eso se lo dejo a los académicos. Para superar el nihilismo, se necesita de una raza superior, una categoría humana que haya evolucionado la realidad que nos compete. Ellos, los Übermenschen o Superhombres podrían superar el nihilismo por medio de hacer un ataque a los valores morales que hemos creado y rehacerlos a su gusto, ellos tal como el amor, se encuentran "más allá del bien y el mal". Es importante mencionar que esa raza de hombres ha aparecido una y otra vez en la historia en forma de personajes que han logrado transformar la visión moral del mundo, y es ampliamente discutible, pero Nietzsche pensaba concretamente en Jesús y Napoleón.