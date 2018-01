El día que nos conocimos, Dusty me mordió. Fue en primavera de 1985. Mis hermanos, TJ y Aaron, tenían ocho y seis años respectivamente. Nuestro padre nos reunió a todos en el jardín trasero de casa de mi madre para jugar con el cachorro. Mi madre vivía en la cima de una colina, junto al río Allegheny, y su jardín tenía una pronunciada pendiente. Con solo tres meses de vida, Dusty caminaba con torpeza y se caía, pero cuando conseguía tomar impulso, no había quien lo parara. "'¡No corras!", me advirtió mi padre. Ignorando su consejo, intenté huir y el lobo me mordió el culo. Mi madre, que no había dudado de su exmarido cuando le dijo que el cachorro era una mezcla de pastor alemán, se acercó a consolarme. Papá no pareció conmoverse por mi llanto.