Yo misma sufrí estos abusos hace siete años, cuando di a luz por primera vez y me obligaron a permanecer tumbada boca arriba mientras me sometían a una serie de dolorosos procedimientos cuya eficacia no ha sido demostrada por ninguna evidencia científica. Uno de esos procedimientos, la episiotomía (un corte practicado en el perineo justo antes del nacimiento), me provocó unos dolores agónicos durante meses, obligándome a volver al médico en dos ocasiones porque me habían cosido mal una incisión innecesaria y para la que yo no había dado mi consentimiento.