Una bandana no es gran cosa. Fina como una sábana, con la longitud y la anchura de un antebrazo. Es un artículo que no te explica qué debes hacer con él. No hay botones para unirla, no tiene aberturas del tamaño de tus miembros, no tiene costuras que se alineen con tu cintura. Es bidimensional y sin forma hasta que te la anudas alrededor de la frente, la giras en torno a tu cuello o cubres con tu cabello con ella. Es un objeto lleno de posibilidades.