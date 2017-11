La lluvia cae, pero no nos importa y avanzamos hacia los viñedos. Inmediatamente, sentimos la energía del lugar; Ramaz nos cuenta que no ha cultivado estos campos en 15 años —sin labrar, sin desmalezar y definitivamente sin pesticidas, herbicidas ni fertilizantes— y están vibrantes, pulsando con vida. Los viticultores en la muchedumbre comienzan a identificar las plantas y hierbas, explicando cómo benefician el subsuelo. El concepto "elaborador de vino" no es del todo correcto en este caso; el vino se hace de manera natural, son los viñedos quienes hacen todo y la gente solo transfiere el jugo a los recipientes, como el qvevri, que le permite fermentar y madurar. Algunas personas prefieren la palabra "cosechador de vino" por esta razón. Los viñedos de Ramaz nos hacen sentir esa distinción profundamente.