Hace poco informamos de un extraño cáncer llamado linfoma anaplásico de células grandes asociado con implantes de seno (BIA-ALCL, por sus siglas en inglés). Técnicamente no es cáncer de seno, pero sí un tipo de linfoma que crece en el tejido que rodea los implantes de seno texturizados. En un estudio publicado en JAMA Surgery, los investigadores advierten que este tipo de cáncer podría no ser tan inusual como se cree. Afirman que no se ha investigado ni diagnosticado lo suficiente y que falta mucho para entender cómo funciona.