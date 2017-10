Según el libro Old Waldorf Bar Days , El Old Fashioned fue inventado en 1895 en el Pendennis Club de Louisville, Kentucky. Sin embargo, estarán de acuerdo con que no puede inventarse un trago que se llame "old fashion", o sea, a la antigua. Hay quien dice que la receta se remonta a inicios del siglo XIX, pero siempre llevará whiskey, amargo de angostura, jugo de limón y hielo.