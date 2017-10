Esto técnicamente está a la altura de las normas del Tratado Antártico, pero Australia llevó a cabo una evaluación ambiental en 2010 para asegurarse de que no estaba teniendo un impacto negativo, y se dio cuenta de que su sistema no era de calidad. La popo líquida no se disolvía muy bien una vez que llegaba al océano, entonces se acumulaba, y resultó en una "acumulación de contaminantes fecales, metales pesados y contaminantes orgánicos persistentes", que expuso a los pingüinos y a las focas locales a "altos niveles de bacterias fecales", según la División Antártica Australiana. También llevó al desarrollo de resistencia a antibióticos en poblaciones microbianas locales.