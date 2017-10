Brian Wansink, director del Cornell Food and Brand Lab, ha investigado el tema de la ingesta de alimentos por estrés y cree que la motivación principal es, en realidad, la distracción y no saciedad. "La gente lo hace porque quiere distraerse de lo que cree es un pésimo estado mental", comenta. "La parte interesante de comer por estrés no es lo que se consume, sino la acción misma".