Dónde están y quiénes son los jefes del organismo con mayor número de torturas y detenciones arbitrarias en Venezuela

A diferencia de la estrategia implementada en la Fuerza Armada de hacer los mínimos cambios esenciales, en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) hubo nuevos nombramientos. Quizás el más ruidoso es la salida del GB Franco Quintero, sin que se le haya señalado un nuevo destino. Hubo cambio en 6 de las ocho Regiones de Inteligencia, pero en las Zonas de Contrainteligencia (Zocim) se renovaron todas. Eso demuestra que Nicolás Maduro se muestra más seguro con el órgano de Contrainteligencia que con el Ejército venezolano.

La DGCIM es un organismo fuertemente criticado por la implementación de un triángulo de tortura con participación de torturadores, jueces y fiscales cómplices o complacientes, y médicos forenses que prefieren ignorar las pruebas de tortura entre los detenidos.

Con fecha 29 de agosto de 2022, el Ministro de la Defensa, GJ (Ej) Vladimir Padrino López, firma la Resolución NO 47260 con los nombramientos de los funcionarios en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim)

En la dirección del despacho del MG (Ej) Iván Hernández Dala, quien preside la DGCIM, aparece ocupando la plaza vacante el Teniente Coronel (GNB) Alexander Enrique Granko Arteaga, quien dirige su propio grupo en la Dirección de Asuntos Especiales (DAE), siendo uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad, ha sido fundamental para que se ejecuten violaciones a los derechos humanos de los detenidos bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Granko y el General de Brigada Rafael Antonio Franco Quintero, quien acaba de salir de la Región Nr. 8 Capital, son los responsables de haberse iniciado un perverso régimen de tortura entre la DGCIM, la administracio4n de justicia militar y el servicio médico forense.

El comandante del Cuartel General es ahora el coronel Luis Enrique López Pereira, quien sustituye al Coronel Héctor Manuel Melgarejo Gutiérrez.

El nuevo jefe de la Inspectoría General es el Coronel Ramón Alí Osorio Merchán, en reemplazo del Coronel Jeckssie José Figueroa Lira.

En la Dirección de Operaciones fue ratificado el General de Brigada Idderf Ibarra Tallupe.

El Jefe de la División de Psicología Operativa, Coronel George Humberto Pettay Perdomo, cuyo cargo estaba vacante.

El GB Franco Quintero, a la derecha, con el jefe de la DGCIM, MG Hernández Dala

La plaza de Director de Comunicaciones Operativas estaba vacante y fue designado el Coronel Javier Evaristo Orozco.

Otro cargo vacante el de la Dirección Técnica Operativa, la ocupa ahora el Coronel Marcos Tulio Guillén Ceballos.

Hay un nuevo Director de Contraespionaje y es el Coronel Marco Antonio Castaños Tartaret, quien sustituye al Capitán de Fragata Francisco José Petit Quintero.

Permanece el Teniente Coronel Atilio José Barrios Singer como Director de Administración y Logística.

Quien ocupó la vacante como Consultor Jurídico es el Capitán Víctor Manuel Andrade Matute.

Teniente coronel Alexander Granko Arteaga, ratificado en la dirección del despacho de Hernández Dala

En las regiones

1) En la Región de Contrainteligencia militar (RCIM) NO 1 Occidente, fue nombrado el Contralmirante Juan José Solórzano Araujo, quien sustituye al General de Brigada Idderf Ibarra Tallupe.

En las Zonas de Contrainteligencia Militar (ZOCIM), pertenecientes a esa Región los tres comandantes cuyas plazas estaban vacantes, son: el Teniente Coronel Gustavo Adolfo Gómez Mundaray en la Zocim N O 11 Zulia; en la 12 de Lara, el Capitán de Fragata Jesús Adrián Fuentes Martínez; y en la 13 del estado Falcón, el Teniente Coronel Arnoldo Enrique Rosas Cadenas.

2) RCIM N O 2 Los Andes, por fin salió el General de División Homero Miranda Cáceres y entró a esa dirección el Coronel José Gregorio Aray Quereigua.

En las ZOCIM dependientes de esa Región fueron nombrados: en la N O 21 Táchira, el Teniente Coronel Moisés Eduardo Ravelo Mora. En la NO 22 Mérida, el Mayor Jimmy German Ibarra Rivero. En la Nr. 23 Trujillo el Mayor Kelyer Johana Chacón Bautista.

3) RCIM NO 3 Los Llanos tiene nuevo comandante que recayó en el Coronel Asdrubal Brito Hernández, quien sustituyó al Coronel Oswaldo Ramón Rengifo Armas.

En las ZOCIM de Los Llanos los cinco comandantes nombrados son: en la NO 31 Apure, el Mayor Herbis Guillermo Moreno López; en la NO 32 Barinas, Teniente Coronel Néstor Neptali Blanco Hurtado. En la NO 33 Portuguesa, Capitán de Corbeta Richard Eduardo Linares Salas. En la NO 34 Cojedes, Mayor Víctor Antonio González Gutiérrez; NO 35 Guárico, Mayor Heidi Graciela Hernández Isaac.

La Dirección de Asuntos Especiales (DAE) está a cargo de Granko

4) RCIM NO 4 Central, ratificaron a la Coronel Marylim Colmenares de Valdiviezo.

En las ZOCIM de esa región estos los comandantes; NO 41 Aragua, Mayor Deibi Antonio Castillo Villegas; NO 42 Carabobo, Teniente de Navío Abel Reinaldo Angola García. En la de Yaracuy, Mayor Willy Wilkins Rojas Toro.

5) RCIM NO 5 Oriental, el Contralmirante Virgilio José Hernández Azuaje, reemplaza al General de División Luis Gabriel Azuaje González.

Los nombramientos en las ZOCIM: en la NO 51 Anzoátegui, Teniente Coronel José Eduardo Sánchez Castro; en la Nr 52 Monagas, Mayor Leonardo Alberto Flores Echenique; N O 53 Sucre, Mayor Larry José Ojeda Useche.

6) RCIM NO 6 Guayana, ratificado el General de Brigada Jorge Luis Gómez Pimentel.

Las Zonas de Contrainteligencia Militar de esa Región son: NO 61 Delta Amacuro, Mayor Pedro Manuel Cárdenas Moncada: NO 62 del estado Bolívar, Teniente Coronel Xavier Alexander Fuentes Hernández; NO 63 Amazonas, Mayor Alfredo Alejandro Rodríguez Viera.

7) RCIM NO 7 Insular, fue designado el Teniente Coronel Luseph Jesús Barrios Oliveros, quien sustituye al Contralmirante Juan José Solórzano Araujo.

SE renovó casi toda la estructura de comandantes en la DGCIM

ZOCIM de esa Región: NO 71 Nueva Esparta, Mayor Gerardo Ernesto Hurtado Crespo; Marítima e Insular N O 72 Atlántico, Capitán de Corbeta Walter Junior Salas Lugo; Marítima e Insular NO 73 Occidental, Capitán de Corbeta Javier de Jesús Oropeza Ruiz; Marítima e Insular NO 74 Oriental, Mayor Carlos Waldemar Quiñones Gamarra; Marítima e Insular NO 75 Central, Capitán de Corbeta Lourdes Antonieta Badilla Amundaray.

8) RCIM NO 8 Capital, de la que sale el General de Brigada Rafael Antonio Franco Quintero, entrando el Coronel Crismarth Darío Mavo Sánchez.

Para las ZOCIM fueron nombrados: La Mayor Elida Yuhelly Díaz Echeverría en la NO 81 Capital; Teniente Coronel Henrry Enrique Medina Arvelaiz para la NO 82 Miranda; el Mayor Óscar Cipriano Carrillo Infante en la NO 83 La Guaira.

En la Zona de Contrainteligencia Militar NO 84 de la Universidad Militar nombraron al Capitán Johann Carlos Goitía Herrera.

En la Dirección Especial de Investigaciones Penales y Criminalísticas (DEIPC) el director es el Coronel Jeckssie José Figueroa Lira; como Subdirector el Capitán de Navío Ángel Ramón Mejías Martínez y, el Teniente Coronel Marlon Iván Salas Rivas en la subdirección de procesados penados.

