Granko Arteaga, el hombre de las mil caras y negocios que controla la temible unidad de Asuntos Especiales del Servicio de Inteligencia Militar de Venezuela

Alexánder Enrique Granko Arteaga es Teniente Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y funge como Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección general de Contrainteligencia Militar (Dgcim); es el verdadero poder en ese organismo, donde han ocurrido terrible torturas. Él, junto con el General de Brigada Rafael Antonio Franco Quintero iniciaron la más tenebrosa etapa de tortura, persecución y amenaza contra militares y civiles, algunos presos políticos, otros a quienes la revolución consideró traidores y les activó expedientes por corrupción.

Egresado de la Escuela de Formación de Oficiales (Efofac), de cuarto lugar en la II Promoción “Batalla de la Miel” 2003, fue ascendido, el 29 de junio 2016, resolución 014717 a Mayor en la categoría Efectivo de comando y en el 2020 ascendió de numero uno a Teniente Coronel. Entre funcionarios de inteligencia se le considera un mérito que haya ejecutado al piloto Oscar Pérez y a un grupo de jóvenes que ya se habían rendido en la llamada Masacre de El Junquito.

Funcionarios de la DAE al mando de Granko Arteag

Granko es el hombre poderoso de la DGCIM, aunque tenga superiores militares de más alto rango como coroneles, generales y al Mayor General y jefe de la Dgcim, Iván Hernández Dala. No solo es el que ha hecho posible la creación de numerosos expedientes que la Dirección de Investigaciones levanta contra militares y civiles detenidos, torturados, violentados en sus derechos humanos, sino que además influye en la administración de justicia cuando de alterar fechas o cuadrar testigos se refiere.

Se exhibe en actividades en motos de alta cilindrada, bicicletas, con armas en ejercicios, pero Granko también tiene atracción por las propiedades, vehículos costosos, negocios relacionados a la chatarra y todo lo que sea rentable en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello.

Los funcionarios de la DGCIM, desde que la estructura de poder y tortura se instala con Granko y Franco en la DGCIM, también debió ceder recompensas para lograr lealtad por parte de funcionarios dispuestos a hacer cualquier cosa por obtener beneficios; así participan en el botín de guerra, como llaman a las pertenencias que se roban, sean divisas, prendas de oro incluso fantasía costosa, armas, celulares, ropa y zapatos de marca, computadoras, artefactos eléctricos, e incluso vehículos; ese botín es vendido en el mercado negro y las ganancias se reparten entre los participantes y los testigos estrellas que la DGCIM usa en sus informes.

Pero el botín de Granko es más alto; son casas, haciendas, hatos, aviones, vehículos de lujo. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido el 14 de agosto 2020 cuando funcionarios de DGIM, a cargo del capitán Ibis Ramírez, diciendo que cumplía órdenes de Granko Arteaga, allanan la quinta Los Gnomos en la Urbanización El Caribe, calle Club Yacht, Caraballeda, La Guaira.

Le arrebataron la propiedad, violentaron las cerraduras, cubrieron las cámaras de vigilancia y se quedaron con los muebles

Esa hermosa vivienda, edificada por César Capriles en 1968, fue heredada por su nieta Isabel González Capriles, la legítima propietaria quien la había dado en arrendamiento a la pareja con tres niños que fueron desalojados por Dgcim. No hubo orden de allanamiento, no hubo orden de ningún tribunal, solo el capricho de Granko que quería la vivienda, la cual tiene un atractivo y pequeño puerto o embarcadero privado con salida al mar.

Como en otros casos y propiedades, la Dgcim sabe que Isabel González, quien es hija de Mitzi Capriles y esposa del exministro Andrés Izarra, no se atreve a venir al país a reclamar la casa sin riesgo de ser encarcelada, así que le arrebatan la propiedad, sin derecho a la defensa, violentaron las cerraduras, cubrieron las cámaras de vigilancia y se quedaron con los muebles de Los Gnomos.

La quinta

Desde que la vivienda fue allanada por la Dgcim, se ha convertido en una de las propiedades que usa Granko con personas de su interés personal, como ocurre con Paola Dávila una modelo, quien publica en sus redes sociales fotos del interior de la quinta, usufructuando la propiedad, los muebles, la vajilla y todo lo que hay en la vivienda de Isabel González.

La quinta Los Gnomos el día que fue invadida por la DGCIM

La vivienda de Isabel González que usa Dávila y Granko

En ese encantador refugio al principio llegaron muchos funcionarios y vehículos de la Dgcim, rompieron cerraduras y permanecieron ahí varios días, pero desde que desalojaron a la familia con los niños, solo la usan para disfrute mayormente de Paola y una que otra modelo que viene de manera esporádica con el Tcnel Granko”.

Dávila, quien se desconoce qué trabajo realiza, inauguró recientemente una boutique de trajes de baño en la urbanización Las Mercedes de Caracas. Muchas de sus fotografías en redes sociales la muestran en el interior de la vivienda, incluso con familiares cercanos o en yates del embarcadero de la casa arrebatada a Isabel González.

Con otras propiedades como haciendas o fincas ha sucedido algo similar. Si la Dgcim detiene a un hacendado, ganadero, empresario o comerciante casi siempre la víctima debe pagar una fuerte suma de dinero o ceder propiedades a cambio, que pasan a formar parte del botín de guerra que se distribuye la estructura de tortura que nace en la Dgcim.

Abuso de poder

Recientemente el ingeniero Elías Rangel Macho Hernández, Director General Regional de la Faja del Orinoco adscrita al Ministerio de Petróleo y exdirector del Despacho del Ministerio del Trabajo, denunció que el 18 de marzo 2022, en Calabozo, estado Guárico, la desaparición de Ángel Javier Navas Figueroa, adscrito a la oficina de esa población, perteneciente a la Jefatura de Zona Valle de la Pascua.

Ángel Navas detenido e incomunicado por Dgcim, por boicotear la gandola de combustible destinada a Granko. Ahora obligado a renunciar a su cargo

Relató que Navas observó la recepción de dos cisternas de combustible en la Estación de Servicio Puente Aldao, Calabozo, por lo que procedió a verificar las facturas de despacho desde Planta. La administradora del establecimiento le informó que la primera cisterna (9.804 litros de diésel) es para el despacho normal a los usuarios y que “la otra cisterna de combustible (37.025 litros de diésel) es exclusiva para el comandante Granko, perteneciente a DGCIM”.

El Puente Aldao de calabozo estado Guárico

Al observar la irregularidad Navas se comunicó con Henry González, asesor de PDVSA Mercado Nacional (PDVSA MENA) con jurisdicción de la zona, quien le comunicó que “esa era una instrucción emanada por el Director General de PDVSA MENA, Marino Lugo hacia la ES Puente Aldao, sin tener conocimiento si era para algún particular o para el despacho normal público”, y le indicó que llamara a Jhonny Fernández, Gerente de Estaciones de Servicio PDVSA MENA Distrito Centro.

“Ángel Navas da alertas necesarias al Jefe de Zona Valle de la Pascua y éste a su vez al Director Región Faja. Seguidamente desde Minpetróleo (Oficina Técnica Calabozo) se dan los exhortos al concesionario para que distribuya dicho combustible como lo establece la norma y éste se niega pues dice tener instrucciones que dicho combustible es para Granko”.

Ante esa situación, “se le da la instrucción desde la Jefatura al funcionario Ángel Navas que aperture el procedimiento administrativo a dicha E/S, la cual estuvo cerrada el domingo. Al día siguiente Navas inspecciona la gasolinera, pero “a las 11:30 AM recibe notificación de la DGCIM Calabozo para ir a declarar a San Juan de Los Morros a las 2 PM por un proceso de investigación no especificado. El funcionario notificó que no podría asistir ese día por lo intempestivo de la citación, la falta de logística de movilización y manifestó que asistiría al día siguiente”.

La trampa y destitución

A final de tarde, Navas recibe llamada de la E/S manifestándole que “de Caracas le habían autorizado a que despachara el diesel al público y que requería su presencia para realizar tal actividad”; él respondió que era preferible hacerlo a primera hora del martes para garantizar que los usuarios accedan al servicio.

Esa noche relata Macho Hernández “una comisión de DGCIM hace presencia, de manera arbitraria y agresiva, en la casa de Ángel Navas, quien no estaba en su domicilio; la invitación del concesionario a que se presentara a la E/S parecía una excusa para detener a Navas”.

La mañana del martes 22 de marzo el Jefe de Zona trata infructuosamente de contactar a Navas. “Se contacta al concesionario quien informa que a altas horas de la noche del lunes una comisión del DGCIM acordonó la E/S y junto al concesionario realizaron un despacho de diesel al parecer de 6000 lts más y que en la camioneta del DGCIM tenían a nuestro funcionario Ángel Navas”.

Padrino López firmó la resolución que asciende a Granko de número uno a Teniente Coronel en el 2020

La Jefatura de Zona y la Dirección Regional tratan de averiguar si Navas se encontraba en la Dgcim de San Juan de Los Morros o en Caracas; llamaron al Fiscal Nacional 55, Ramón Torres, quien lleva los casos de tráfico y desvío de combustibles por el Ministerio Público en el marco de la Operación Mano de Hierro.

En el mensaje que en ese momento Macho Hernández envió a sus compañeros, Directores y demás integrantes del Minpetróleo pidió unirse “en una campaña de solidaridad con el compañero Ángel Navas y revisarnos también en el papel que debe jugar Mercado Interno Minpetróleo y MENA PDVSA para erradicar los vicios sobre el mal manejo en la distribución de combustibles y contribuir así con la operación Mano de Hierro y más aún con la transparencia y garantías para que este servicio público se preste de manera eficaz, eficiente y llegue realmente al pueblo”.

La presión llevó finalmente a la liberación de Nava, pero el ingeniero Macho Hernández fue destituido de su cargo como Director General Regional de la Faja del Orinoco del MinPetróleo, mientras que a Ángel Javier Navas Figueroa lo presionaron para que renunciara.

Todo ello evidencia el abuso de poder y el tráfico de influencias de Granko Arteaga desde el cargo que ocupa en la Dirección de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

