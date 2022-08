La ruta de un teniente venezolano que escoltaba a un jefe de las FARC y ahora lleva un año en una cárcel militar

Funcionarios de la DGCIM detuvieron a alias Máscara

Los funcionarios de la DGCIM tenían ubicado que el Primer teniente (Ej) Walter Alejandro Gallego Delgado se encontraba en el hotel El Rey, ubicado en la calle Muñoz entre la Boyacá y la calle Piar de San Fernando de Apure. Le seguían la pista porque habían determinado que trasladaba a un mando del Décimo Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con escolta, y para ello usaba un Toyota machito y una camioneta. Ejecutaron su captura en mayo del 2021 y, en medio de un gran misterio, enviaron a alias Máscara a la cárcel Militar de Ramo Verde.

Aunque el informe de los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) relata que la detención ocurrió en el mencionado hotel, un habitante de la zona dice que en realidad la captura se dio en una finca atravesada por el río Arauca y que pertenece a un poderoso amigo de Diosdado Cabello.

Ante la pregunta de por qué los funcionarios de la DGCIM cambian el lugar de la detención, explica: “Porque no quieren que otra vez aparezca involucrado el hato que colinda con el Arauca colombiano. Cuando detuvieron a alias Máscara la movilización militar y policial fue inmensa y en el pueblo se corrió la noticia, por lo que se supo que se lo traían desde ese hato”.

Fueron enviados para la cárcel de Ramo Verde

Informe de Dgcim

Según relata el acta de inteligencia que levantaron los funcionarios de DGCIM, la encargada del hotel les habría dicho que los dos vehículos Toyota que estaban buscando se encontraban en el hotel desde el 4 de mayo de 2021 y que pertenecen a ciudadanos hospedados en las habitaciones 4,5,7 y 14, que en ese momento se encontraban disfrutando en el área de la piscina consumiendo bebidas alcohólicas.

Los funcionarios de la DGCIM aseguran que alrededor de una mesa, de ese hotel, estaban cuatro hombres y una mujer, quienes se negaron a presentar sus documentos de identidad, pero son requisados corporalmente; tres de ellos por fin se identifican como Fidencio Abizay Tovar Hurtado, con residencia en Cabruta, calle Colombia, municipio Las Mercedes, estado Guárico; Luis Alexander Pulido Sulbarán, también del mismo municipio; y el primer teniente (Ej) Walter Alejandro Gallego Delgado, con residencia en el municipio Atures, Amazonas, quien estaba siendo solicitado por estar vinculado a las Disidencias de las FARC, llamando la atención que también tiene cédula colombiana Nr. 1.127.396.135 expedida el 4 de diciembre 2019.

“Al indagar sobre la procedencia de la misma, este (Gallego Delgado) manifestó poseer ciudadanía colombiana porque su padre era de nacionalidad colombiana y decidió reconocerlo, historia poco creíble, por lo que se presume que esta cédula fue entregada de forma ilícita por el GEDO (Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada) para ayudar a transportar entre Colombia y Venezuela armas, drogas, vestimenta militar vehículos”, reza el informe de Inteligencia.

El cuarto individuo “manifestó no poseer ninguna documentación y dijo llamarse Saúl Ramón Vera al preguntársele por qué no poseía documentación y cuál era su nacionalidad, tomó una actitud nerviosa y no supo dar una explicación convincente por lo que se le preguntó sí poseía algún alias manifestando que no. Al preguntarle a los otros sujetos, que se encontraban con él, manifestaron conocerlo por el alias de Máscara y que él fue quien contrató al teniente por una suma en dólares americanos para que los trasladara a todos hasta Cabruta, estado Guárico y otros estados, corroborándose que es miembro activo de alto nivel del GEDO FARC-EP Disidentes”.

Alias Máscara hizo entrega de las llaves de la camioneta Autana, color beige, placa AA891XN, “manifestando que el chofer del Toyota Machito, placa AA059MJ, color plata, no se encontraba y que tenía la llave; lo conocen con el alias Coni. Por las investigaciones y seguimiento telefónico, este sujeto está identificado como José Miguel Ruiz Hernández, CIV: 20.721.523, miembro activo con grado importante dentro de la organización terrorista y hasta la fecha se desconoce su paradero”.

La mujer no tenía documento de identificación y “dijo llamarse Liliana Yulimar Cedeño Morillo, residenciada en el sector El Tocal, urbanización Lominos II, municipio San Fernando de Apure. Manifestó ser la mujer de Saúl Ramón Vera, alias Máscara”.

Las disidencias de las FARC han recibido duros golpes en la frontera de Venezuela

Algo más que drogas

Cuando Gallego Delgado fue detenido hubo muchos movimientos, llamadas de militares. Por alias Máscara nadie intercedió, según le dice a Infobae una fuente que pidió mantenerse en el anonimato “por seguridad. Máscara supuestamente movía siete toneladas de cocaína al mes, desde desde Apure”.

“Sobre la que dijo ser esposa de Máscara llama la atención, porque a ella y a sus primas se les conocía en Apure por un grupo de prostitución que recluta chicas en los gimnasios y prestan servicio a gente del gobierno y narcos”.

“Una de ellas es esposa de un agente del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). La DGCIM las usa para carnadas; el grupo de esas chicas son una decena por lo menos”.

A Fidencio Abizay Tovar Hurtado lo describe como “un hombre fuerte de Cabruta. Recuerde que esa ruta de Cabruta se ha convertido en privilegiada del narcotráfico después de lo que pasó en La Macanilla”.

Saúl Ramón Vera fue identificado por sus compañeros como alias Máscara

Las llamadas

Según lo que revela el Informe de Inteligencia que llevó a la captura de alias Máscara, del teniente Gallego y los otros, todo se inició al rastrear unas llamadas telefónicas que hizo el teniente Gallego Delgado, desde dos números telefónicos donde relataba que se movilizaría desde Amazonas a Apure para reunirse con alguien que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) interpretó se trataba de un mando de las disidencias de las FARC.

El relato de los funcionarios de Dgcim especifica que “en el marco de la Operación Escudo Bolivariano 2021 Lanceros de Apure se detectaron comunicaciones a través de los teléfonos 0426-3451135 y 0412-0335005, propiedad de un efectivo militar, donde se indicaba que se trasladaría desde Amazonas hasta San Fernando de Apure para reunirse con un miembro de alto nivel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia conocido como alias Máscara”.

Dicen que con dicho jefe guerrillero “sostenía comunicación, a través de los números 0412-8755668 y 0426-1004106, uno de los lugartenientes de Jorge Eliezer Jiménez Martínez alias Arturo Ruiz o Jerónimo, cabecilla principal de las disidencias de las FARC-EP responsable de caletas con armas de guerra, traslado de miembros activos a otros estados del país, movilización de sustancias psicotrópicas estupefacientes a gran escala por mar, tierra y aire”.

Agrega el Informe que esas actividades de las disidencias FARC tienen como objetivo “obtener recursos económicos que les permite financiar y mantener los diferentes frentes de organización terrorista reclutador de efectivos militares y funcionarios policiales de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacioal Bolivariana (FANB) y seguridad ciudadana de Venezuela a diferentes estados del país como Caracas, Aragua, Valencia, Bolívar y Amazonas de manera constante”.

Habían determinado que se desplazarían en los vehículos Toyota Land Cruiser Autana color beige y Toyota Land Cruiser techo duro color plata. “Se maneja información que este efectivo militar (Gallegos delgado) es también utilizado para captar a otros efectivos de los diferentes componentes”, aseguran los funcionarios de Dgcim en dicho informe.

Los detenidos, tanto Saúl Ramón Vera como Liliana Yulimar Cedeño Morillo, estuvieron en manos de la DGCIM hasta que fueron enviados a la Cárcel Militar de Ramo Verde.

