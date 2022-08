Hugo “El Pollo” Carvajal pidió ser excarcelado mientras se demora su extradición a Estados Unidos desde España

Hugo Carvajal (Europa Press/Archivo)

El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal, conocido como “El Pollo” Carvajal, solicitó ser excarcelado tras permanecer cerca de un año en prisión provisional en España a la espera de que se formalice su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, entrega que se mantiene en suspenso tras haberla recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Según confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes jurídicas, la defensa del ex jefe de la Inteligencia chavista presentó ayer un recurso reclamando su puesta en libertad a la espera de lo que decida el TEDH.

“No está procesado en España ni en ningún país de Europa (...) no tiene ninguna cuestión pendiente con la Justicia, por lo que su estancia en prisión no tiene sentido, es ilegal y contraria a la normativa europea y Constitucional en España”, alega su abogada, que invoca también las llamadas de “atención a España” por parte del TEDH por utilizar “esta medida de manera desproporcionada”.

El pasado 25 de marzo, la Audiencia Nacional española, a la que corresponde tramitar la extradición, la dejó una vez más en suspenso tras recibir “comunicación procedente” del TEDH, con sede en Estrasburgo, sobre la interposición de este nuevo recurso contra su entrega.

"El Pollo" Carvajal junto a Nicolás Maduro (Reuters/Archivo)

Tomó esta decisión un día después de que se conociese que la Oficina de Asilo y Refugio de España, dependiente del Ministerio del Interior, rechazara la segunda petición de asilo de quien fuese jefe de Contrainteligencia Militar en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

La Audiencia Nacional acordó su entrega en Estados Unidos en 2019, pero cuando se iba a ejecutar Carvajal dejó de estar localizado hasta que en septiembre de 2021 fue descubierto, con ayuda de la DEA estadounidense, en un piso de Madrid.

Cuando se produjo la detención y se dictó su ingreso en prisión provisional, los magistrados acordaron paralizar la entrega al no haberse resuelto una primera petición de asilo, que finalmente le fue denegada.

Su abogada, que está consiguiendo frenar la extradición con todo tipo de recursos, formuló acto seguido una segunda petición de asilo, que pese a haber sido rechazada de nuevo continuará su recorrido por la vía de los recursos.

Carvajal está reclamado por Estados Unidos por delitos de narcotráfico al acusarle la Justicia norteamericana de integrar una organización dedicada al narcotráfico.

Desde que fue detenido en Madrid tras casi dos años escondido, no ha cejado en su empeño de evitar esa entrega.

(Con información de EFE)

