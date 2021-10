La economía venezolana se contrajo 2,7 % en los últimos nueve meses respecto al mismo período del año pasado

Vista de una venta de alimentos en una calle de Caracas (EFE/Rayner Peña R/Archivo)

La economía de Venezuela, medida por el Índice de Actividad Económica (IAEM), se contrajo 2,7 % entre enero y septiembre de este año respecto al mismo período en 2020, indicó este lunes el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una entidad independiente que agrupa a varios analistas económicos.

“Si acumulamos los nueve meses que van desde enero de 2021 hasta septiembre de 2021 y lo comparamos con similar período, es decir, con enero de 2020 y septiembre de 2020 indica que la economía cayó 2,7 %”, dijo en una comparecencia el economista José Guerra al presentar el IAEM.

Sin embargo, este indicador es “sustancialmente menor” que el 65,9 % registrado en 2020 y que fue producto de la pandemia por COVID-19.

“Esto, en términos de lo que fue la caída en similar lapso de 2020, se puede ver como una recuperación, pero seguimos en el foso”, sostuvo Guerra, al señalar que el país no ha salido de la recesión desde diciembre de 2014.

Una mujer ordena las camisas que vende en el mercado de Catia en Caracas (EFE/Ronald Peña/Archivo)

Indicó que si se compara el dato de la caída de los últimos nueve meses con cómo estaba la economía en 2013, el tamaño “es un 20 % de lo que fue” en ese año.

“Es decir, la economía ha perdido 20 % de su tamaño entre el 2014, a partir del 2015 hasta 2021″, dijo Guerra.

Asimismo, destacó que si se compara el tercer trimestre del año con el mismo período del año pasado, se puede observar un crecimiento de 9,4 %, y “es el primero que ocurre en, por lo menos, 3 o 4 años”.

El también ex diputado dijo que “lo que ha movido principalmente la actividad económica” es el “aumento de la producción petrolera”, que ha mejorado pero que no ha alcanzado su nivel máximo. Guerra no especificó cuánto se está produciendo en petróleo.

(Con información de EFE)

