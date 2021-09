Venezuela: EEUU espera “pasos concretos” del chavismo tras los avances en la negociación de paz en México

La Casa Blanca espera que tras esas negociaciones se den “pasos concretos” (TWITTER @NORWAYMFA)

El lunes concluyó una tercera ronda de negociaciones en Ciudad de México entre el régimen y la oposición de Venezuela, con “acuerdos parciales” encaminados a establecer mecanismos para atender la pandemia de COVID-19. Y las partes fijaron reunirse nuevamente a finales de este mes.

En ese sentido, Juan S. González, asistente especial del presidente Joe Biden y director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, dijo que la Casa Blanca espera que tras esas negociaciones se den “pasos concretos”.

En diálogo con la Voz de América, González señaló: “Los dos lados están hablando, eso es bastante importante. Han salido con declaraciones constructivas. Lo que tenemos que ver son pasos concretos”.

Juan S. González, asistente especial del presidente Joe Biden y director senior del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental (Foto: EFE)

“En el ámbito electoral no se han visto pasos concretos. Se han visto muchas declaraciones, hay una agenda bastante robusta. Tenemos que ver los pasos concretos”, reafirmó.

Ante la pregunta del periodista de La Voz de América sobre si existe una posibilidad de una reunión entre Joe Biden con Nicolás Maduro -ya que el dictador había mostrado interés en un encuentro con el mandatario estadounidense, González simplemente respondió: “Maduro tiene que hablar con su propio pueblo, no con nosotros”.

Nicolás Maduro (Foto: EFE)

Maduro se declaró momentos después “contento” con esos acuerdos parciales. “Creo que el arranque ha sido un éxito”, celebró el mandatario chavista este martes, aunque denunció “conspiraciones” contra las negociaciones.

“Hay maniobras internacionales desde Colombia, desde Estados Unidos, para acabar con este diálogo que hemos construido con paciencia y que queremos mantener”, dijo Maduro en una alocución transmitida por la televisora estatal.

El domingo pasado, el dictador advirtió que estas negociaciones no se traducirán en “impunidad”, lo que es interpretado como una advertencia para Guaidó, juramentado como presidente interino en 2019 y quien enfrenta múltiples acusaciones por parte de la dictadura socialista.

Gerardo Blyde Pérez, de la Plataforma Unitaria de Venezuela, también adelantó que se discutirá el tema de la reinstitucionalidad democrática de Venezuela (Foto: REUTERS)

“Nosotros tenemos no solamente el reconocimiento de los Estados Unidos sino de 60 países, cosa que Maduro no tiene y llora por eso”, sentenció Guaidó.

“Los resultados de esta mesa van a redundar en beneficio de todas las venezolanas y en beneficio de todos los venezolanos. Lo volvimos a lograr en México”, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, representante del chavismo ante las negociaciones.

El chavista anunció que retomarán las negociaciones en una tercera etapa del 24 al 27 de septiembre en México, donde han negociado desde una primera visita del 13 al 15 de agosto, cuando firmaron un memorando de entendimiento para acordar una agenda en común.

Gerardo Blyde también adelantó que se discutirá el tema de la reinstitucionalidad democrática de Venezuela con miras a tener un " sistema judicial independiente soberano que pueda decidir sin interferencia política”.

Jorge Rodríguez, presidente del Congreso de Venezuela y jefe del equipo negociador del dictador Nicolás Maduro (Foto: REUTERS)

Asimismo, aseveró que: “En Venezuela no hay democracia”, por lo que insistió que en de no lograr una pronta separación de los poderes, no se podrá alcanzar “ni siquiera crecimiento económico”.

Con este proceso, impulsado por Noruega y en el que México participa como sede facilitadora, la oposición exige elecciones “libres” en los comicios regionales del 21 de noviembre, mientras que el dictador Nicolás Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales.

A pesar de los avances, Blyde puntualizó a la prensa que en el marco de las conversaciones se llegará a acuerdos “poco a poco” y tras discutir los temas “a fondo”, por lo que no deben alimentarse “falsas expectativas”.

“Todavía no hemos entrado al punto de todos los presos políticos que existen en Venezuela, o exiliados, o perseguidos, es un tema de agenda. Cuando hablamos del regreso de los derechos es el punto número 1 de la agenda”, sostuvo el abogado.

