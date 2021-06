El régimen de Maduro elevó a USD 30 millones la multa que el diario El Nacional debe pagar a Diosdado Cabello

Vista de maquinas rotativas, donde se imprime el diario El Nacional, en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

El régimen de Nicolás Maduro elevó de 13 a 30 millones de dólares la indemnización por “daño moral” que el diario El Nacional debe pagar al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, informó este jueves el propio medio, que adjuntó una foto de la notificación de la ejecución de embargo.

“Ya no son 13,36 millones de dólares. Ahora El Nacional deberá pagarle a Diosdado Cabello 30,05 millones de dólares por concepto de daño moral, según el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área metropolitana de Caracas”, escribió el rotativo en su página web.

El diario, que hoy solo tiene una edición digital, adjuntó una foto de la sentencia que le fue notificada.

La información notificada al diario “se incluye en la comunicación en la que se notifica de la ejecución forzosa del embargo a la sede de El Nacional debido a que se vencieron, según el juzgado, los lapsos concedidos a la parte demandada para diera cumplimiento voluntario a la condena”, añadió El Nacional.

El pasado 16 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó una sentencia que recoge que el rotativo venezolano deberá pagar a Cabello 237.000 petros al valor de cambio del día, lo que suponía 13.369.170 dólares.

El petro es una criptomoneda lanzada por Nicolás Maduro en 2018 y que está sancionada por Estados Unidos.

El vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Cabello, hoy diputado del Parlamento de Venezuela, demandó a El Nacional en agosto de 2015, después de que el rotativo replicara una información del diario español ABC, que indicaba que el líder chavista era investigado por Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.

El artículo del 2015 no hacía otra cosa que citar la información de The Wall Street Journal (WSJ) y ABC, y esta información entonces publicada no solo no ha sido desmentida, sino que ha sido ratificada, durante los años que pasaron desde entonces.

El Nacional publicó un artículo de ABC firmado por Emili J. Blasco y titulado “EEUU: es consistente vinculación de Cabello con Narcotráfico”. Luego hubo más artículos de seguimiento. Por razones aún no del todo claras, estos artículos, que motivaron la furia del líder chavista, ya no están disponibles en el sitio web del periódico. Sí es posible encontrar, en cambio, la investigación original del WSJ y el artículo de ABC que reprodujo en sus páginas.

El pasado 14 de mayo, la Justicia venezolana decreto el embargo de la sede del diario El Nacional, fundado en 1943, como parte de la indemnización.

La asesora editorial del prestigioso medio de comunicación, Alba Sánchez, criticó la forma violenta como la dictadura chavista tomó por la fuerza las instalaciones del periódico y denunció que la medida forma parte de “una satisfacción personal de Diosdado Cabello”.

La portada de El Nacional del 28 de enero de 2015, mostrando la nota que irritó a Cabello.

En conversación con Infobae, la periodista señaló que la ejecución arbitraria que llevó a funcionarios de la dictadura a tomar el edificio, responde a una acción personalizada en la que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela “se vale de su poder dentro del partido y las instituciones que maneja el régimen, para lograr estos resultados”.

La orden fue dictada entonces por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

La notificación enviada a El Nacional recoge que “se decreta medida ejecutiva de embargo sobre bienes propiedad de la parte demandada hasta cubrir la cantidad en bolívares equivalente a 533.250 petros, cantidad que deberá calcularse según el valor del petro para el momento del efectivo pago”.

Esto “comprende el doble de la cantidad condenada más las costas procesales calculadas por este juzgado en 25 %, y que ascienden a la cantidad de 59.250 petros, cantidad está ya incluida en la anterior”.

El Nacional destacó que los 533.250 petros equivalen a 93,88 billones de bolívares o 30,05 millones de dólares, mientras que las costas procesales suponen 10,43 billones de bolívares o 3,33 millones de dólares, siempre según la información publicada por el diario.

Con información de EFE

