La oposición venezolana denunció el plan de vacunación contra el coronavirus de la dictadura chavista: “Sólo tienen prioridad los que tienen el carnet de la patria”

La opositora Delsa Solórzano criticó el plan de vacunación impulsado por el régimen chavista (EFE/Miguel Gutiérrez)

La opositora venezolana Delsa Solórzano criticó este domingo que el régimen de Nicolás Maduro esté utilizando el denominado Sistema Patria como método para citar a las personas a que acudan a vacunarse contra el coronavirus, pues el antichavismo sostiene que este esquema es usado para el “control social”.

“¿Cómo calificar a los cómplices del régimen que juegan con la vida y la salud de los venezolanos? Se burlan de nuestros adultos mayores, señalando que solo tienen prioridad para vacunarse los que tienen ‘carnet de la patria’”, dijo la funcionaria opositora en un mensaje en Twitter.

La opositora acompañó el mensaje con un video en el que observa a una mujer que, aparentemente, está organizando a un grupo de personas que están en una fila esperando para vacunarse, mientras les dice que “por el auge” que hay “el día de hoy” se atenderán con “prioridad al personal que le llegó el mensaje -de texto- por medio del carnet de la patria”.

“No vamos a decir que no vamos a atender al que no le llegó el mensaje, también lo vamos a atender”, continúa la mujer en el material, mientras señala que está elaborando una lista con el partido afín al chavismo.

Una funcionaria chavista informa a la gente que tendrán prioridad aquellos que cuenten con el carnet de la patria

Decenas de venezolanos llegaron al hotel Alba Caracas cerca de las 5 de la mañana, y después de varias horas seguían aguardando su turno. Mientras que aquellos que sí contaban con el “carnet de la patria”, lograron ser vacunados sin necesidad de hacer grandes colas.

“No es justo lo que estamos pasando aquí… Un derecho que tenemos todos a la vacuna, principalmente personas mayores que están adentro y no han podido todavía acceder a la misma. No es justo todo lo que está pasando porque nosotros necesitamos la vacuna; nosotros somos seres humanos, somos venezolanos, y están exigiendo el carnet de la patria para uno poder ingresar y vacunarse. Nosotros tenemos derecho a la vacuna, exigimos nuestra vacuna, como venezolanos, no tenemos que depender de un carnet para que nos puedan poner la vacuna”, denunció una ciudadana, en diálogo con la cadena NTN 24.

La dictadura venezolana anunció el viernes pasado que este fin de semana comenzaría con la vacunación “masiva” de la población contra la covid-19 y que para su organización utilizaría el Sistema Patria, un esquema que utiliza para otorgar ayudas sociales y que es cuestionado por la oposición debido a que consideran que es usado para el “control” de la sociedad.

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, manifestó que este sistema funcionaría de forma aleatoria tomando en cuenta los sectores prioritarios y que quien no desee inscribirse en el mismo entonces deberá hacerlo en un registro que se habilitará en la web de su cartera.

Venezuela se mantiene, según organizaciones nacionales e internacionales, en los últimos puestos de América Latina en inmunización contra el coronavirus.

El gobierno de Juan Guaidó y los médicos venezolanos denunciaron que el régimen de Nicolás Maduro desvió miles de vacunas para inmunizar primero a funcionarios chavistas (Palacio de Miraflores / Marcelo García / Handout vía REUTERS)

En el país se desconoce con precisión la cantidad de vacunas que han llegado, debido a que los datos ofrecidos por las autoridades chavistas son contradictorios. Según la última declaración de Maduro sobre el tema, al país llegaron recientemente 1.300.000 vacunas procedentes de China. Sin embargo, el régimen no mostró imágenes del arribo de ese cargamento, como sí hizo con otros, y tampoco brindó mayores datos al respecto.

Juan Guaidó dijo que “es mentira” que hayan llegado 1.300.000 vacunas contra el COVID-19: “Es mentira. Llegan 30 o 40.000 vacunas y... foto en el avión, foto aterrizando, foto regresando a Caracas, enseñan la caja... ¿Llegaron 1.300.000 vacunas y no hay una foto? Es evidente que es una gran mentira por parte de la dictadura”.

Antes de que se anunciara este nuevo lote de dosis, Maduro había dado detalle de la recepción de 930.000 vacunas procedentes de Rusia y China, mientras que el ministro Alvarado, subió esa cifra a 1.480.000, sin que se conocieran fechas de llegada del más de medio millón que marca la diferencia ni otros datos.

Hasta el sábado Venezuela acumulaba un total de 231.443 casos y 2.615 muertes a causa de la covid-19, según cifras oficiales.

Con información de EFE

