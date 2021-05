La dictadura de Nicolás Maduro prioriza a partidarios chavistas para la vacunación contra el coronavirus en Venezuela

Una funcionaria chavista informa a la gente que tendrán prioridad aquellos que cuenten con el carnet de la patria

Este fin de semana se puso en macha en Venezuela el plan de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, la prioridad no la tuvieron personas de riesgo ni todos los adultos mayores. Tal como reconoció la propia dictadura chavista, la prioridad por estas horas la tiene todo aquel que cuente con el “carnet de la patria”.

“Estamos atendiendo con prioridad al personal que le llegó el mensaje por medio del carnet de la patria. No vamos a decir que no vamos a atender al que le llegó el mensaje, también le vamos a atender. Por eso vamos a hacer esta lista de estas personas… Ustedes se van a organizar, vamos a anotar que están en la lista del partido” , explica una funcionaria a las afueras del hotel Alba Caracas, uno de los centros de vacunación en la capital venezolana.

Decenas de venezolanos llegaron al hotel cerca de las 5 de la mañana, y después de varias horas seguían aguardando su turno. Mientras que aquellos que sí contaban con el “carnet de la patria”, lograron ser vacunados sin necesidad de hacer grandes colas.

“No es justo lo que estamos pasando aquí… Un derecho que tenemos todos a la vacuna, principalmente personas mayores que están adentro y no han podido todavía acceder a la misma. No es justo todo lo que está pasando porque nosotros necesitamos la vacuna; nosotros somos seres humanos, somos venezolanos, y están exigiendo el carnet de la patria para uno poder ingresar y vacunarse. Nosotros tenemos derecho a la vacuna, exigimos nuestra vacuna, como venezolanos, no tenemos que depender de un carnet para que nos puedan poner la vacuna”, denunció una ciudadana, en diálogo con la cadena NTN 24.

Una mujer denuncia que el régimen da prioridad a partidarios del chavismo

Otras personas, en cambio, después de largas horas de espera, fueron informadas de que serían remitidas a otros centros de vacunación.

Las autoridades chavistas pusieron en marcha este sábado la vacunación, en lo que han denominado como una nueva fase para la inmunización “masiva” de la población, con la habilitación de 27 centros en 22 entidades territoriales de las 24 que tiene el país. Las vacunas que se están aplicando son la rusa Sputnik V y la china Sinopharm.

“Estamos empezando el día de hoy el plan de vacunación masivo en la fase número II del plan completo de vacunación. Es importante destacar que, en este momento, 27 centros a nivel nacional están convocando a personas a través del Sistema Patria para vacunarse”, dijo el viceministro de Insumos y Tecnología del Ministerio de Salud, Gerardo Briceño, en entrevista con el canal estatal VTV.

El funcionario chavista reconoció que para ello los ciudadanos deben registrarse en el Sistema Patria, el esquema que utiliza la dictadura de Nicolás Maduro para otorgar ayudas sociales y que es cuestionado por la oposición al sostener que se trata de un mecanismo de “control” de la sociedad.

Este domingo la Alianza Venezolana por la Salud envió un mensaje directo al ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, a quien recordó que el puesto de vacunación que funciona en el hotel Alba Caracas “no está en lista de los puestos de vacunación difundidos por el MPPS (Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela)”: “Allí las personas invitadas a ser vacunadas no cumplen los criterios señalados por usted”.

Este plan de vacunación arrancó luego de semanas de denuncias por la lentitud del proceso.

De acuerdo a organizaciones nacionales e internacionales, Venezuela se mantiene en los últimos puestos de América Latina en inmunización contra el coronavirus.

Una mujer acudió a vacunarse con una remera de Hugo Chávez

Tal es la falta de transparencia que se desconoce con precisión la cantidad de vacunas que han llegado, ya que la información brindada por las autoridades chavistas es contradictoria.

Días atrás Maduro anunció la llegada al país de 1.300.000 vacunas procedentes de China. Sin embargo, el régimen no mostró imágenes del arribo de ese cargamento, como sí hizo con otros, y tampoco brindó mayores datos al respecto.

Juan Guaidó dijo que “es mentira” que hayan llegado 1.300.000 vacunas contra el COVID-19: “Es mentira. Llegan 30 o 40.000 vacunas y... foto en el avión, foto aterrizando, foto regresando a Caracas, enseñan la caja... ¿Llegaron 1.300.000 vacunas y no hay una foto? Es evidente que es una gran mentira por parte de la dictadura”.

Antes de que se anunciara este nuevo lote de dosis, Maduro había dado detalle de la recepción de 930.000 vacunas procedentes de Rusia y China, mientras que el ministro Alvarado, subió esa cifra a 1.480.000, sin que se conocieran fechas de llegada del más de medio millón que marca la diferencia ni otros datos.

Venezuela se encuentra entre los países de América Latina que menos ha vacunado a su población

Ante este panorama, decenas de venezolanos protestaron el viernes pasado en Caracas para exigir, bajo el eslogan de “vacunas para todos”, la inmunización masiva de la población, bajo un sistema planificado, transparente y público.

La protesta estuvo encabezada por el frente opositor de mujeres “Venezuela Libre” y miembros del Colegio de Enfermería de la capital venezolana que denunciaron la falta de claridad sobre la cantidad de vacunas que han llegado al país y el número de personas inmunizadas. Guaidó también participó de la movilización.

La Federación Médica Venezolana (FMV), por su parte, desmintió que el régimen de Maduro haya vacunado contra el coronavirus al 90% del personal sanitario de primera línea, como afirmó el pasado fin de semana el ministro Alvarado.

Según Douglas León Natera, presidente de la FMV, quien aseguró que las vacunas que han llegado al país alcanzan para cubrir “las necesidades” del 0,8% de la población venezolana, solo para el personal sanitario hacen falta un millón de unidades.

El gobierno de Juan Guaidó y los médicos venezolanos denunciaron que el régimen de Nicolás Maduro desvió miles de vacunas para inmunizar primero a funcionarios chavistas (EFE/Rayner Peña)

“Se requieren un millón de dosis para el personal sanitario en general y entre 40 y 50 millones de aplicaciones para vacunar a la población venezolana”, advirtió el presidente de la Federación Médica de Venezuela.

Indicó, además, que “a lo sumo” unas 200.000 dosis han sido destinadas al sector sanitario y a una parte de la población, y el resto, para políticos chavistas.

“Las vacunas que llegaron fueron desviadas por el Gobierno para inmunizar a ministros, diputados y políticos chavistas, y dejaron desamparado al personal sanitario, que es el que está en primera línea en la lucha contra la covid-19”, denunció el médico venezolano.

