Intelectuales y ex dirigentes chavistas respaldaron el Acuerdo de Salvación Nacional que propone Juan Guaidó para Venezuela

Juan Guaidó (EFE)

Más de 20 referentes políticos ligados a la izquierda en Venezuela respaldaron este domingo el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto semanas atrás por Juan Guaidó, que enmarcaba el camino hacia elecciones libres a cambio de un levantantamiento de sanciones contra figuras del régimen de Nicolás Maduro.

“Requerimos un pacto por la vida para que las vacunas anti covid que inmunicen a 20 millones de venezolanos entren al país sin demora política alguna, y sean distribuidas en un plan que priorice a la población más vulnerable. El hambre, la miseria, el desempleo ameritan un tratamiento prioritario”, indicaron los firmantes, identificados como militantes del ideal progresista y de izquierda.

Entre ellos figuran Rodrigo Cabezas Morales, ex ministro de Finanzas (2007-08) de Hugo Chávez, la ex Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez (2007-14) y el ex diputado Germán Ferrer, esposo de la ex fiscal general Luisa Ortega.

Germán Ferrer, ex diputado chavista

El Acuerdo fue propuesto por Guaidó semanas atrás enmarcado en la necesidad de “garantías democráticas para todos los actores: de las fuerzas democráticas, por un lado, y el chavismo también”, e incluye la entrada “masiva” de ayuda humanitaria y vacunas contra el coronavirus.

Con respecto al proceso de diálogo entre el régimen de Maduro y la oposición, mostraron su apoyo e indicaron que “no puede ser más de lo mismo”, en referencia a los intentos fallidos de lograr una cuerdo poloítico. “Que este intento de conversación entre la autocracia gobernante y la oposición democrática tenga una agenda integral y trasparente con la compañía de la comunidad internacional”, sostuvieron.

En principio, Maduro se declaró dispuesto a reunirse con la oposición “cuando quieran, donde quieran y como quieran”, pero tres días después ya había condicionado su participación en un diálogo con la recuperación de fondos bloqueados en el extranjero y el control de Citgo, la filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos, cuyo manejo Washington dio a Guaidó.

Nicolás Maduro. EFE/Rayner Peña/Archivo

El texto completo

Los acuerdos posibles para aliviar y contener el sufrimiento de nuestro pueblo no esperan más. Requerimos un pacto por la vida para que las vacunas anti covid que inmunicen a 20 millones de venezolanos entren al país sin demora política alguna, y sean distribuidas en un plan que priorice a la población más vulnerable. El hambre, la miseria, el desempleo ameritan un tratamiento prioritario, así como, la migración forzosa de millones de venezolanos.

Estamos urgidos de rescatar la democracia vulnerada y secuestrada por una elite política que extravió el sueño de país grande, justo e igualitario que las mayorías populares les confiaron al inicio del siglo XXI. No se puede seguir gobernando de espaldas al pueblo, imponiendo un gobierno autocrático que se niega a reconocer la voz de la nación Venezolana que clama un cambio político. Éste deberá ser acordado en el marco de la Constitución para que sea pacifico, civilizado y electoral. El pueblo debe decidir con su voto, en elecciones libres y verificables, la controversia política y el destino de nuestra patria.

Respaldamos que este intento de conversación entre la autocracia gobernante y la oposición democrática tenga una agenda integral y trasparente con la compañía de la comunidad internacional. Sólo así se evitará la dilación que habilidosamente acostumbra el gobierno de Nicolás Maduro y nos acercará a acuerdos creíbles, ejecutables, que la sociedad civil podrá apoyar decididamente.

Este dialogo no puede ser más de lo mismo. Hay un cuerpo de garantías humanitarias y democráticas que se le exigen al gobierno para restablecerlas inmediatamente con el apoyo de la comunidad internacional y el pueblo venezolano movilizado. Ello nos permitirá atender demandas urgentes de nuestro pueblo en vacunación, alimentación, medicamentos y la superación del aislamiento internacional de nuestro país. Las fuerzas democráticas partidistas y de la sociedad civil no permitirán una pérdida de tiempo por tácticas dilatorias de la autocracia.

Poniendo de lado cualquier escepticismo o aprensión con el comportamiento e intereses de la elite gobernante venimos a reafirmar la necesidad de encender la luz en el camino oscuro del presente venezolano. Venezuela se merece otro destino, otra vida, una nueva convivencia democrática, restablecer el crecimiento y el bienestar de nuestras familias, vivir en paz.

Caracas, 30 de Mayo de 2021

Gabriela Ramírez. Licenciada Trabajo Social. Ex Defensora del Pueblo.

Rodrigo Cabezas Morales. Profesor LUZ. Ex Ministro de Finanzas

German Ferrer. Diputado a la AN 2015. Lara

Eduardo Labrador. Diputado CLEZ. Profesor Universitario UNERMB

José Vielma. Diputado CLEZ. Abogado.

Zenaida Fernández. Diputada Indígena CLEZ. Economista.

Henry Colmenares. Economista. Profesor universitario USM. Caracas

Javier Vivas Santana. Intelectual. Escritor. Nueva Esparta

Martin González. Experto en seguridad informática. Lara

Félix Bracho. TSU. Ex Alcalde Municipio Cabimas.

Adnovio Suarez. Ex Presidente Colegio de sociólogos Zulia

Roger Lázaro. Ingeniero. Ex Secretario de Planificación Gobernación Zulia

Luz Neira Parra. Periodista. Profesora de LUZ.

Omar Molina. Dirigente social y laboral. Maracaibo.

Lisbet Coromoto León Cepeda. Profesora universitaria de la UNERMB.

Juan Carlos Perozo. Abogado. Pastor Cristiano Evangélico. Cabimas.

Rómulo Cumare. Ex Concejal. Dirigente Comunitario. Valm. Rodriguez

Néstor A. Valera. Profesor del instituto Tecnológico. Maracaibo

Andrea Rincón. Dirigente Estudiantil. Zulia.

Fernando Vetancourt León. Abogado. Dirigente social. Maracaibo

Freddy Villasmil. Abogado. Dirigente social. Maracaibo.

José Luis Mendoza. Dirigente social. Maracaibo.

Railú Carreño. Ingeniera. Dirigente Social. Cabimas.

Marco Tulio Morales. Dirigente social. Maracaibo.

Jhoselyn Loyo Montiel. Dirigente social Municipio San Francisco. Zulia