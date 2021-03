Juan Guaidó y el Grupo IDEA buscarán ayuda para los venezolanos “más desvalidos”

En la imagen, migrantes venezolanos en la terminal de Rumichaca, en la frontera entre Colombia y Ecuador. EFE/ Elías L. Benarroch/Archivo

El opositor Juan Guaidó y el grupo de ex mandatarios que forman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) acordaron este miércoles buscar ayuda para auxiliar con “urgencia” a los venezolanos “más desvalidos”, informó el equipo del presidente interino de Venezuela.

“El compromiso de unir esfuerzos para auxiliar con ‘urgencia’ a la población más desvalida de Venezuela, acopiando los esfuerzos de la comunidad internacional al respecto, fue el resultado de la reunión” entre Guaidó y el Grupo IDEA, dijo en una nota de prensa el equipo del opositor.

Según el texto, en el encuentro participó el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana (1998-2002); el ex jefe del Gobierno español, José María Aznar (1996-2004), y el ex ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Asdrúbal Aguiar.

Durante la reunión, se abordó “la urgente necesidad de una mayor convergencia internacional para el restablecimiento de las libertades y la experiencia democrática entre los venezolanos”.

Juan Guaidó (EFE/RAYNER PEÑA R/Archivo)

Guaidó, además, planteó su “preocupación” por la “grave” situación ocasionada por la crisis humanitaria y los efectos “devastadores que está teniendo” la pandemia del COVID-19 en su país, donde los dirigentes afines de la oposición denuncian que hay un subregistro de casos del virus.

Según datos oficiales, el COVID-19 ha dejado 147.028 personas contagiadas y 1.451 muertes desde el inicio de la pandemia.

La IDEA es un foro internacional no gubernamental que integran 37 ex jefes de Estado y de Gobierno, que “observa y analiza los procesos y experiencias democráticos iberoamericanos”.

El grupo ha abordado en distintas ocasiones la crisis venezolana y se ha mostrado crítico con el chavismo gobernante.

En diciembre pasado pidió también a la comunidad internacional mantener el reconocimiento de “la Asamblea nacional legítimamente elegida en 2015” en Venezuela y que, para el 2020, estaba presidida por Guaidó.

Su llamado ocurrió a propósito de las elecciones legislativas celebradas en ese mes y en las que el chavismo obtuvo la mayoría de los escaños.

(Con información de EFE)

