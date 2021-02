Leopoldo López: “Nicolás Maduro bombardeó la Asamblea con elecciones fraudulentas”

Leopoldo López (REUTERS/Luisa González)

El opositor venezolano Leopoldo López aseguró este jueves que es “totalmente falso” que haya planeado alguna acción violenta contra la Asamblea Nacional de ese país, tal y como lo acusó recientemente el régimen de Nicolás Maduro, y señaló que en todo caso fue el dictador de Venezuela el que “le puso una bomba” al Parlamento “con unas elecciones fraudulentas”.

El Presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció el pasado 31 de enero que López planeó un ataque contra la sede del Legislativo del país caribeño.

En una entrevista con EFE en Madrid, donde reside desde el pasado octubre, López negó estas acusaciones y acusó a Rodríguez de ser “un personaje muy cínico y principal vocero de todas estas manipulaciones que se han presentado ante la opinión pública dentro y fuera de Venezuela”.

“Es importante que se conozca quién es”, dijo el opositor venezolano. “Es la persona que señaló a un concejal que fue asesinado por la dictadura como terrorista, que fue lanzado del piso 10 del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que es la policía política. También justificó el asesinato del capitán Arévalo, pero además no tiene ninguna moral para hablar de integridad ni del tema de la corrupción”.

Nicolás Maduro

También, aseguró López, Rodríguez “es quien ha explotado todos los procesos de negociación. Ha sido la persona que ha engañado al Vaticano, a los noruegos y a todos los países que han intentado construir una posibilidad de un acuerdo para unas elecciones libres y creo que debe considerarse como una de las personas sancionables por Europa y los Estados Unidos porque ha sido el gran promotor del fraude electoral”.

“La dictadura de Nicolás Maduro practica el asesinato moral. Es algo a lo que mucho de nosotros hemos estado expuestos, que no solamente atentan en contra de tu vida con disparos y con plomo, sino también con la descalificación. Y yo he sido víctima de eso durante muchos años. Me han acusado de todo en Venezuela”, dijo López.

El opositor venezolano negó también la acusación de que esté viviendo en España con dinero procedente de la corrupción. “Vivo en Madrid con mi familia en un apartamento, el contraste está con cómo están viviendo quienes hoy están haciendo esas acusaciones en Venezuela”.

“Nosotros sí tenemos que ser muy claros en la importancia de que se investiguen todos los hechos que tengan que ver con la corrupción, y estaría bien que en Europa y en España hagan lo propio, porque acá viven muchos familiares de los militares y los políticos que están en la estructura de Nicolás Maduro. Y eso es conocido por todo el mundo, viven aquí una vida de lujos totalmente impune con el dinero de los venezolanos”, denunció.

López aseguró que está abierto “a que se abra cualquier proceso, porque eso es sano, pero entendamos que quien está haciendo todo esto es la dictadura de Maduro con la intención de evitar que exista interlocución con Europa, los EEUU y que se pueda hablar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país”, remarcó.

(Con información de EFE)

