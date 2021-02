Juan Guaidó anunció que acompañará a los estudiantes y jóvenes de todo el país en la marcha del #12F

Juan Guaidó. CENTRO DE COMUNICACIÓN NACIONAL DE VENEZUELA

Organizaciones políticas, con el presidente interino Juan Guaidó a la cabeza, anunciaron que acompañarán a los estudiantes este viernes 12 de febrero, Día de la Juventud, a una marcha convocada en todo el país en contra del régimen de Nicolás Maduro y “su modelo político fracasado”.

“¡Vamos junto a la juventud venezolana mañana #12F! La presión interna, unificando las luchas de todos los factores, la unión, dirección y la articulación con los aliados internacionales son determinantes para lograr la solución a la crisis”, escribió Guaidó en su cuenta de Twitter.

Los partidos políticos opositores al chavismo y los gremios de estudiantes señalaron que “no solo será la conmemoración del Día de la Juventud, sino el reinicio de una etapa de movilización y lucha”.

“Hoy nos organizamos para retomar las calles en contra del régimen que continúa criminalizando la protesta”, dijo Celeste Pérez, vocera de la juventud de los partidos políticos, y destacó que su agrupación nunca ha dejado de luchar por la democracia en Venezuela.

Representantes de 27 organizaciones políticas anunciaron su adhesión a la protesta junto a los jóvenes este viernes.

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, reunido con estudiantes.

“En nombre de nuestra organización política, nos sumamos, así como el resto de los hermanos de las organizaciones políticas de la alternativa democrática, al llamado que han hecho los jóvenes de Venezuela a manifestar en las plazas públicas el día de mañana (hoy) 12 de febrero”, dijo, Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano.

Solórzano destacó que la marcha de hoy marca el reinicio, el primer paso, de los jóvenes en su lucha a favor de la libertad. “Sabemos que una sola marcha, una sola manifestación, por eterna que esta nos parezca, no es suficiente para alcanzar la libertad, pero siempre sumaremos a la lucha por la democracia”, agregó.

Además, la política opositora aseguró que los venezolanos son conscientes de la realidad del país. “Aquí los ciudadanos no nos dejamos engañar, los venezolanos estamos muy claros de lo que está ocurriendo en nuestra nación”, dijo.

Por su parte, Snehyli Suárez, representante de una asociación de estudiantes, denunció el grave deterioro de la educación en toda Venezuela y señaló las precarias condiciones en la que los maestros intentan ejercer su profesión.

Terry Villanueva, otro joven líder estudiantil, declaró: “Esta ruta que tenemos que construir no puede ser solo de la juventud venezolana, debe ser de todos los venezolanos, los jóvenes estamos dispuestos a sumar a todos los sectores democráticos del país para juntos luchar por Venezuela”.

Grupo de estudiantes anunciando la marcha del #12F.

El pasado miércoles, en rueda de prensa, Guaidó aseguró que el 12 de febrero la oposición reactivará la movilización interna “porque nada hacemos siendo mayoría desde nuestras casas”.

Los representantes de la juventud venezolana exhortaron a la ciudadanía a salir a las calles de las principales calles del país. Y los líderes de los partidos de la oposición invitaron “a todos los venezolanos a caminar por la libertad, a demostrar que no se rendirán hasta recuperar la democracia”.

Por otra parte, desde las elecciones convocadas por el régimen chavista en diciembre del año pasado -y consideradas fraudulentas por la vasta mayoría de la comunidad internacional- Guaidó ha remarcado la importancia de continuar haciéndole frente a la dictadura con “unión”, tanto dentro como fuera de las fronteras.

“La intención de la dictadura de Maduro es aniquilar la alternativa democrática en Venezuela (...) Estamos alineados en lograr recuperar nuestra democracia, nuestra libertad, y sobre todo la dignidad de un país”, dijo el presidente interino en un foro organizado por la Fundación Libertad y que contó con la mediación del periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa.

Durante su exposición, que se extendió por casi una hora, Guaidó describió la situación actual del país y cuáles serán los principales lineamientos del gobierno interino para afrontar “la persecución y censura” del régimen.

Tras más de 20 años del chavismo en el poder, Venezuela está sumida en la peor crisis humanitaria de su historia, y en la peor que reportó el continente en la historia moderna. En la videoconferencia, de la que participó Infobae , Guaidó sostuvo que la situación que atraviesa el país “es tan dolorosa, que se traduce en los indicadores de un país en guerra”: “Hablamos de refugiados, desplazados, migrantes, que pronto superarán en número a los sirios… De la no atención de enfermedades crónicas, incluso hoy en medio de una pandemia. También en Venezuela hay incertidumbre sobre cosas elementales como qué comer mañana, o bañarse o no, ya que no hay agua”.

