El régimen chavista dijo que recibirá inversiones locales y extranjeras sin revelar la procedencia de los fondos para evitar sanciones

Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro

El régimen de Nicolás Maduro informó este domingo que el país recibirá inversiones locales y extranjeras sin revelar la procedencia de esos fondos, en el marco de la llamada ley antibloqueo, para intentar burlar las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos al Gobierno.

“La ley contempla mecanismos de confidencialidad en la información, confidencialidad en identidad, en objeto, en el desarrollo de la actividad, hay un sistema con una plataforma tecnológica que permitirá la protección de esas inversiones”, explicó Delcy Rodríguez, vicepresidente de Nicolás Maduro, en una entrevista que fue difundida por el canal estatal VTV.

Señaló que los inversionistas “no se acercaban a Venezuela por temor al bloqueo”, en alusión a las numerosas sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países al chavismo, pero, aseguró, “esta ley quita el velo del bloqueo y ofrece mecanismos para que (...) puedan tener un desarrollo seguro de sus inversiones en el país”.

En ese sentido, informó que el presidente de la estatal petrolera Pdvsa, Asdrúbal Chávez, sostuvo reuniones con empresarios del sector para explicarles las posibilidades de inversión que se abrieron luego de que la “ley antibloqueo” fuese aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas. “Se les expuso la ley, todas las opciones y posibilidades que tienen para el desarrollo en distintas áreas, en este caso en el campo petrolero (...) el primer invitado es el inversionista nacional”, sostuvo.

(Reuters)

Rodríguez indicó también que las empresas estadounidenses que aún operan en Venezuela pese a las sanciones tendrán posibilidad de hacer nuevas inversiones bajo la confidencialidad que contempla este instrumento legal que fue propuesto por Maduro y que el Parlamento considera ilegal.

ELECCIONES LEGISLATIVAS

Consultada sobre la negativa de España a reconocer las elecciones legislativas que Venezuela celebrará en diciembre comentó: “A veces les dan esos arranques colonialistas (...) nosotros no somos colonia de nadie, no tenemos que pedirle permiso a nadie para que el pueblo vote”.

Rodríguez insistió en el derecho a la soberanía del país caribeño y auguró que en esas votaciones, en las que no participará el grueso de la oposición por considerarlas fraudulentas, “el pueblo venezolano saldrá victorioso”.

La Unión Europea (UE) no reconocerá estos comicios al considerar que no están dadas las condiciones para que sea un proceso democrático, luego de no lograr convencer al Ejecutivo venezolano de postergar las votaciones unos seis meses para aceptar participar como observadores internacionales.

ACUSA A LÓPEZ

Rodríguez se refirió también al opositor Leopoldo López, quien desde mayo de 2019 se encuentra en la residencia del embajador español en Caracas en calidad de huésped, luego de burlar el arresto domiciliario en que estuvo desde mediados de 2017 en el marco de una sentencia de trece años por un proceso que empezó en 2014.

“Eso es un personaje que está todos los días, que lo sepa el país, planificando acciones violentas en Venezuela, que está todos los días planificando acciones terroristas contra nuestro país”, dijo tras acusar al opositor de ser uno de los mayores “artífices” de las sanciones económicas. La vicepresidenta añadió que López “no se ha desmarcado nunca” de acciones “extremistas” y es “una de las personas que más daño le ha causado al país”.

(Con información de EFE)

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“El Estado soy yo”, al estilo Maduro: el dictador hizo que le aprobaran una ley para gobernar sin reglas ni controles

La entramada red de poder que protege a un oficial de la Casa Militar de Nicolás Maduro acusado por el asesinato de la novia que lo abandonó