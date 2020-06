Quién es Luis Fuenmayor Toro, el funcionario de Maduro que niega el Holocausto

(El Nacional)

El chavismo volvió a violar ayer la Constitución de Venezuela y designó a sus propias autoridades electorales de cara a las elecciones parlamentarias. La maniobra fue tan escandalosa que pasó por alto uno de los designados, el nuevo rector suplente, el cirujano Luis Fuenmayor Toro. Sin mucha exposición, justamente por no ser titular, Fuenmayor Toro no estuvo en titulares mundiales, hasta ahora. Es que su designación es doblemente polémica, primero por ilegal, y segundo por su controvertido historial, que incluye la negación del Holocausto y una denuncia de abuso sexual de su propio hijo.

El ex rector de la Universidad Central de Venezuela y ex director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, no esconde su posición negacionista. Repetidas veces se enfrascó en discusiones sobre el tema en las redes sociales. “La inexistencia del Holocausto está más que documentada. No hay sino que leer “La Mentira de Ulises”, de Rassinier, “El Mito de los seis millones”, de Hoggan y el libro de Ilan Pappe, para saberlo. Holocausto hay hoy en Palestina; en vivo y en directo”, escribió en su cuenta de Twitter el 22 de enero de 2019.

Su negación del Holocausto no pasó inadvertida y recibió una oleada de críticas. Sin embargo, no recapituló y fue contestando a varios de los usuarios indignados que marcaban su claro antisemitismo. “Montaron todo un truculento cuento que desde el principio fue negado por los testigos reales de los hechos. Los hornos de quemar cadáveres fueron transformados en hornos de quemar seres vivos y así por el estilo”, siguió.

Además, el flamante rector suplente del órgano encargado por velar por la transparencia electoral venezolana, defendió a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah: “Sólo dime el número de muertos y heridos producidos por los ataques de Hamas contra instalaciones militares israelíes y el número de palestinos asesinados o heridos por las tropas israelíes. La diferencia es 1 a 10.000, respectivamente. Son 1.000 Goliat contra un David palestino”.

Para Fuenmayor Toro, “el llamado ‘Holocausto’ sirvió para que se cometiera el atropello más grande de la historia: el desalojo de los palestinos para fundar Israel”

El funcionario de Maduro dice no tener nada en contra de los judíos, sino en contra de los sionistas, pero esgrime una de las peores formas de antisemitismo: la negación del Holocausto.

Además de negacionista, Fuenmayor Toro también está acusado de pedofilia. Según El Nacional, hace nueve años fue denunciado de abuso sexual contra su propio hijo. El diario venezolano detalla que la acusación por abuso sexual contra menores fue presentada por familiares de las víctimas en marzo de 2007. En una entrevista para Canal i, la madre del hijo de Fuenmayor describió varias de las agresiones que habría sufrido el menor a manos del médico cirujano.

“El niño era inyectado antes de ser abusado, lo inyectaba por todos lados. Usaba una sustancia que maneja porque es especialista. Son sustancias que relajan las esfínteres. Esto lo hacía para luego abusar del niño y hacer todas las porquerías que se le ocurriesen. El niño una vez le dibujó al fiscal en una hoja las inyectadoras que él usaba”, contó hace nueve años la madre, que prefirió permanecer en el anonimato.

La mujer también denunció que tanto ella como el pequeño fueron víctimas de otras agresiones. “Una vez nos agarró a ambos y nos lanzó contra el vidrio del carro. Ahí me sacó una hernia cervical. Casi nos mata. Sus palabras fueron: ‘Voy a acabar con ustedes de una vez’. Eso fue a finales de junio de 2000”.

