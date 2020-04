La ONG alertó sobre la “retención masiva de ciudadanos durante varias horas, por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, por no usar tapabocas o por no acatar los horarios establecidos en los toques de queda que se han implantado en cada región”, aunque no precisa el número de detenidos por estos motivos. Sí indicó que al menos la mitad de los detenidos fueron excarcelados.