Ante la pregunta de si considera que Estados Unidos invadirá Venezuela, responde: “No creo que esas sean sus intenciones, pero han movilizado una fuerza de tarea de las más importantes en el caribe. No recuerdo una anterior de tal magnitud. Lo más parecido es las Fuerza de Tarea Combinada Maniobras Unitas. No creo que exista la posibilidad de que se instale un ejército de ocupación, al estilo de oriente medio o Libia”.