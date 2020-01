En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Guaidó afirmó: “Estoy aquí para darle voz a los venezolanos que no tienen voz. Estamos en Bruselas para poner fin a la tragedia venezolana”. También denunció que los parlamentarios de su país no pueden “ir a trabajar” dado que el régimen de Maduro no los deja pasar al Parlamento.