Para Campos el nombre de la institución castrense es “Fuerza Armada, pero no Fuerza Armada Bolivariana por ser una ofensa para Bolívar. La Fuerza Armada será Bolivariana cuando no esté a favor de la opresión de los venezolanos, cuando garantice el bienestar de los militares y sus familias, serán Bolivarianas cuando no persigan, ni encarcelen, ni torturen ni maten a los hermanos de armas”.