“El teniente Arellano me metió la cabeza en un tobo (balde) con agua con las manos en la espalda, me electrocutó, me agarró por la cabeza y me metió unas cachetadas durísimo que me caí al piso”, relata un menor en un video, aparentemente grabado por un pariente. La persona muestra las orejas enrojecidas, y el menor añadió la advertencia que recibió: “Me agarraron por las orejas y me empezaron a pegar la cabeza contra la pared y me amenazaron que si les decía a mis papás se iba a ser el muñeco de mis pesadillas”.