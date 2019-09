La advertencia sobre otra posible suba la hace el académico Jim Krane, periodista galardonado, experto en el sector y autor de los libros Energy Kingdoms (Reinos de Energía) y City of Gold: Dubai and the Dream of Capitalism (Ciudad de Oro: Dubai y el Sueño del Capitalismo). “Hay una pequeña cantidad disponible en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en este momento. Algunos de ellos podrían aumentar ligeramente la producción. El corte de Arabia Saudita ahora es de solo 1.5 millones de barriles por día, y los mercados ya están sobre abastecidos”, describe el escenario el especialista que vivió durante años en el área de conflicto.