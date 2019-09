El Igla es pasivo, es decir que no emite ningún tipo de electromagnetismo, de manera que el piloto sea de helicóptero, avión a la fija o a reacción, que son los probables blancos, porque un avión estratégico de exploración no lo alcanza jamás porque va a operar a distancias muy lejanas y a alturas poco probables de alcanzar, pero aviones que se aproximen, sí. Es un sistema muy letal. Usted puede regar el Igla por el país y se va a correr mucho riesgo porque no sabe dónde va a estar el operador. Ellos cuidan mucho los Igla porque si a un comandante de Unidad le llegan a robar uno y aparece del otro lado de la frontera, podría causar incluso una intervención militar. Si un Igla por ejemplo aparece en mano de los paramilitares, tienen que paralizar las operaciones aéreas comerciales de todas las aerovías que van desde Colombia, para Ecuador, Chile, etc.