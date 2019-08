"La visa vale en Ecuador 50 dólares, pero déjame decirte, no te quitan 50, te van a quitar 150, 200, 300 dólares que no tenemos. No tenemos ni para comprar la comida, lo básico y no llegamos", lamentó a la agencia EFE al explicar que tenía pensado viajar a Ecuador dentro de dos meses pero que la nueva exigencia ha acelerado todo.