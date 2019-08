Mientras el ministro de la Defensa está recorriendo diversas dependencias militares en el país, con el discurso del nacionalismo y tratando de entusiasmar a la tropa con la recolección de firmas de la campaña "No More Trump" ("No más Trump"), Nicolás Maduro envía un mensaje contradictorio al confesar: "Confirmo que desde hace meses hay contactos de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos de Donald Trump y del Gobierno bolivariano que yo presido".