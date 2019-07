En la entrevista con el periodista de CNN Fernando del Rincón, la respuesta de Cristopher Figuera fue que "cuando yo estaba en Contrainteligencia Militar no permitía que se hicieran malos tratos pero hay unidades que obedecen directamente, que las controla el Director (MG Hernández Dala)".

Y afirma que en algún momento empezó a ser incómodo también para el Director, a quien no menciona pos su nombre. "Llegó un momento en que él me dijo 'esas son instrucciones del Presidente y no lo discutamos'. Yo no lo discutí".