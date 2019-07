-En lo absoluto. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y no son amnistiables, y no se pueden indultar. Ya hay un proceso abierto en la justicia penal internacional, ya se están evaluando posibles casos que son crímenes de lesa humanidad, y el presidente Guaidó ha sido muy claro en decir que quienes han cometido crímenes de lesa humanidad no entran en ninguna amnistía. Por lo tanto, yo sí pienso que, quienes trabajamos en esto que es justamente la persecución contra los represores para que haya justicia y las víctimas tengan justicia, podemos estar en este sentido tranquilos porque además de eso vamos a seguir trabajando por encima de cualquier acuerdo político que haya en este momento. Una cosa es la política y otra la justicia. Muchas veces pueden ir paralelos y de la mano, y otras veces no van de la mano, porque el que busca la justicia busca que sea imparcial y que sea aplicada a quienes realmente tienen que estar presentes en la justicia. Yo creo que los acuerdos de Barbados, si es que los va a haber o si es que los hay, porque hasta ahora no hay ningún tipo de acuerdo que yo sepa, tienen que tomar en cuenta que no se puede tener ningún tipo de acuerdo con aquellos que tienen las manos manchadas de sangre de venezolanos. En ese sentido, quienes hemos defendido a tantas víctimas de violaciones de derechos humanos vamos a seguir trabajando para que tengan justicia.