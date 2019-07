Alejandro tiene 12 años y está disgustado. "Quiero irme a jugar béisbol con mis amigos pero mi papá no me deja hasta que no llegue la bombona. Estoy desde la mañana en esta esquina. Desayuné en mi casa y almorcé aquí una arepa y un jugo que me trajo mi hermanita. Quiero que esto se acabe. Mi mamá me contó que si armaba problemas venía la policía y me podía disparar. A un chamo de Táchira que estaba protestando porque no tenía gas lo dejaron ciego, le dispararon en la cara. Lo vi en el internet".