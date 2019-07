Cubanos o criollos

Aunque el general (Ej) Manuel Ricardo Cristopher Figuera, ex sub jefe de la Dgcim, diga que no vio cubanos en esa Dirección de Contrainteligencia, muchos testigos y funcionarios no solo que dan cuenta de la existencia de los isleños en la DGCIM, sino que destacan que "ellos están en la parte de viglancia y seguimieno o tecnica operativa; son los que hacen el trabajo operativo secreto, chequeo visual".